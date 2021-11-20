Юран готов возглавить «Спартак» в случае отставки Витории

Наставник «СКА-Хабаровска» Сергей Юран поделился мнением о неудачном выступлении московского «Спартака» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги. По итогам 14 туров «красно-белые» занимают лишь девятое место в турнирной таблице.

Специалист отметил, что ему тяжело видеть, где находится «народная команда». По словам Юрана, у руководства должны быть вопросы к тренерскому штабу, поскольку ситуация так и не изменилась.

«В случае отставки Витории, конечно, согласился бы возглавить клуб», - заявил Юран в интервью Metaratings.ru.

В субботу, 20 ноября, «Спартак» на выезде встретится с «Краснодаром». Матч начнется в 19:00 мск.

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