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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран готов возглавить «Спартак» в случае отставки Витории

20 Ноября 2021 • 16:30 Комментировать (1)
Краснодар
...
Спартак Москва
1.85 4.10 4.20
Через 0 ч. 41 мин.

Наставник «СКА-Хабаровска» Сергей Юран поделился мнением о неудачном выступлении московского «Спартака» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги. По итогам 14 туров «красно-белые» занимают лишь девятое место в турнирной таблице.

Специалист отметил, что ему тяжело видеть, где находится «народная команда». По словам Юрана, у руководства должны быть вопросы к тренерскому штабу, поскольку ситуация так и не изменилась.

«В случае отставки Витории, конечно, согласился бы возглавить клуб», - заявил Юран в интервью Metaratings.ru.

В субботу, 20 ноября, «Спартак» на выезде встретится с «Краснодаром». Матч начнется в 19:00 мск.

Стало известно, когда «Спартак» может назначить нового главного тренера

Отставка приближается: названа сумма неустойки, которую «Спартак» выплатит Витории

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран
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Комментарии (1)
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Don sangre
20 Ноября 2021 в 17:24
Было бы смешно если было бы не так грустно....
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окончен Крылья Советов 1:1 Урал
Идет 77 минута Локомотив Москва 1:2 Ахмат
20.11  19:00 Краснодар ... Спартак Москва 2.15 3.55 3.45
21.11  14:00 ЦСКА Москва ... Химки 1.43 4.9 7.2
21.11  14:00 Ростов ... Уфа 1.97 3.35 4.3
21.11  16:30 Динамо Москва ... Арсенал Тула 1.56 4.5 5.6
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