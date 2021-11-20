Три попытки на два пенальти, или как «Спартак» проиграл «Краснодару» Виктора Ганчаренко

В рамках 15-го тура РПЛ сошлись «Краснодар» и «Спартак».

Битвы «Краснодара» и «Спартака» всегда получаются интересными. Либо град голов, либо жёлтых карточек, почти всегда с удалением. Какой-то особый нерв присутствует в очных матчах этих команд и совсем неважно, кто их тренирует. Всего 8 месяцев прошло с последней встречи, которую «Спартак» выиграл с бомбическим счётом 6:1! Тогда на тренерском мостике были Хинкель, заменявший Тедеско, и Мурад Мусаев.

Мстить за своего коллегу собрался Виктор Ганчаренко, которому и о своём рейтинге забывать нельзя. Галицкий даёт большой кредит доверия, но вылет из Кубка России, серия из 3 поражений подряд, место в середине турнирной таблицы РПЛ – явно не те результаты, которых ждут в Краснодаре. Исправить ситуация «быки» решили матчем против «Спартака», тем более, что москвичи приехали в ослабленном составе – без Бакаева, Зобнина, Литвинова, Хендрикса и Понсе.

План Ганчаренко хозяева приняли к реализации. Сразу же наметилось большое преимущество «Краснодара». Красивые финты, быстрые атаки, ни минуты передышки. Угловой у ворот «быков» трансформировался в резкий ответ: Сперцян передачей с правого края разрезал штрафную площадь, Кабелла прострелил на Кордобу, а Джону осталось лишь в касание поразить цель. Есть быстрый гол. Но повлиял он не лучшим образом. «Краснодар» отступил от первоначальной тактики, отдав вожжи «Спартаку».

«Красно-белые» постепенно почуяли силу, массированные атаки становились всё опаснее. В первый раз Сухой почему-то не решился поставить пенальти, хотя удар Вильены по ногам Ларссону просматривался чётко. Но когда фол был менее явным, арбитр будто вернул должок. Контакт Игнатова и Петрова закончился падением Михаила и назначением пенальти. Соболев плохо пробил с 11 метров, Сафонов спас «Краснодар», а Соболева спасли игроки «Краснодара», вбежавшие в штрафную до удара. Перебил Александр удачно, несмотря на ожесточённые споры хозяев и жёлтую карточку для Ганчаренко, этот гол уже был засчитан – 1:1.

Но этот пенальти оказался не последним в матче. Второй тайм лучше начал «Спартак», гости рьяно атаковали, Промес и Ларссон загубили по неплохому моменту, а на исходе часа «красно-белые» пропустили. Айртон зевнул рывок Ионова и схватил того руками, завалил на газон. Гжегож Крыховяк пенальти реализовал с первой попытки, разбросав Селихова и мяч по разным углам. «Спартак» не сдался, устроив навал на ворота «Краснодара». Опасно бил Ларссон из центра штрафной площади – спас Сафонов, частенько защитники просто играли на отбой.

В итоге «Краснодар» победил, всего лишь 2 раза пробив в створ ворот. И вот уже полтора месяца длится серия «Спартака» без побед, за 7 матчей – 3 поражения и 4 ничьи.