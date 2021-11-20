Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 297 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три попытки на два пенальти, или как «Спартак» проиграл «Краснодару» Виктора Ганчаренко

20 Ноября 2021 • 20:59 Комментировать (13)
Краснодар
2:1
Спартак Москва
окончен

В рамках 15-го тура РПЛ сошлись «Краснодар» и «Спартак».

Протокол игры  
Краснодар 2:1 Спартак Москва
(1:0) Кордоба Джон 16'    
    45' Соболев Александр Сергеевич (1:1)
(2:1) Крыховяк Гжегож 60'    
Сафонов Матвей Петров Сергей   63' (Классон Виктор (   63') Кайо Силва Сорокин Егор Де Вильена Тонни   74' Черников Александр   33' Крыховяк Гжегож Кабелла Реми Сперцян Эдуард   66' Ионов Алексей   63' (Спайич Урош (   63') Кордоба Джон
Запасные: Стрельник Михаил Агкацев Станислав Ильин Владимир Городов Евгений Кривцов Никита Чернов Евгений Стоцкий Дмитрий
Селихов Александр Кофрие Максимилиано   56'   71' (Рассказов Николай (   71') Жиго Самуэль Джикия Георгий Мозес Виктор Умяров Наиль   10' Игнатов Михаил Айртон Лукас   60'   84' (Ломовицкий Александр (   84') Ларссон Джордан Промес Куинси Соболев Александр Сергеевич
Запасные: Ребров Артём Левченков Илья Марков Даниил Кутепов Илья Шитов Владислав Максименко Александр Ещенко Андрей Денисов Даниил
20 ноября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Битвы «Краснодара» и «Спартака» всегда получаются интересными. Либо град голов, либо жёлтых карточек, почти всегда с удалением. Какой-то особый нерв присутствует в очных матчах этих команд и совсем неважно, кто их тренирует. Всего 8 месяцев прошло с последней встречи, которую «Спартак» выиграл с бомбическим счётом 6:1! Тогда на тренерском мостике были Хинкель, заменявший Тедеско, и Мурад Мусаев.

Мстить за своего коллегу собрался Виктор Ганчаренко, которому и о своём рейтинге забывать нельзя. Галицкий даёт большой кредит доверия, но вылет из Кубка России, серия из 3 поражений подряд, место в середине турнирной таблицы РПЛ – явно не те результаты, которых ждут в Краснодаре. Исправить ситуация «быки» решили матчем против «Спартака», тем более, что москвичи приехали в ослабленном составе – без Бакаева, Зобнина, Литвинова, Хендрикса и Понсе.

План Ганчаренко хозяева приняли к реализации. Сразу же наметилось большое преимущество «Краснодара». Красивые финты, быстрые атаки, ни минуты передышки. Угловой у ворот «быков» трансформировался в резкий ответ: Сперцян передачей с правого края разрезал штрафную площадь, Кабелла прострелил на Кордобу, а Джону осталось лишь в касание поразить цель. Есть быстрый гол. Но повлиял он не лучшим образом. «Краснодар» отступил от первоначальной тактики, отдав вожжи «Спартаку».

«Красно-белые» постепенно почуяли силу, массированные атаки становились всё опаснее. В первый раз Сухой почему-то не решился поставить пенальти, хотя удар Вильены по ногам Ларссону просматривался чётко. Но когда фол был менее явным, арбитр будто вернул должок. Контакт Игнатова и Петрова закончился падением Михаила и назначением пенальти. Соболев плохо пробил с 11 метров, Сафонов спас «Краснодар», а Соболева спасли игроки «Краснодара», вбежавшие в штрафную до удара. Перебил Александр удачно, несмотря на ожесточённые споры хозяев и жёлтую карточку для Ганчаренко, этот гол уже был засчитан – 1:1.

Но этот пенальти оказался не последним в матче. Второй тайм лучше начал «Спартак», гости рьяно атаковали, Промес и Ларссон загубили по неплохому моменту, а на исходе часа «красно-белые» пропустили. Айртон зевнул рывок Ионова и схватил того руками, завалил на газон. Гжегож Крыховяк пенальти реализовал с первой попытки, разбросав Селихова и мяч по разным углам. «Спартак» не сдался, устроив навал на ворота «Краснодара». Опасно бил Ларссон из центра штрафной площади – спас Сафонов, частенько защитники просто играли на отбой.

В итоге «Краснодар» победил, всего лишь 2 раза пробив в створ ворот. И вот уже полтора месяца длится серия «Спартака» без побед, за 7 матчей – 3 поражения и 4 ничьи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (12)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
20 Ноября 2021 в 21:27
А Бубнов то прав оказался.... И даже счёт угадал... Можно сколько угодно винить судью за то что не дал пеналь на Ларсоне - он и так два раза дал пробить - но у нас опять проблемы с реализацией. Надо свои моменты использовать. Словно чего не хватает....Играем как копьё без наконечника
Sanay
20 Ноября 2021 в 21:40
пенальти перебить должен был любой нормальный судья ( спасибо боковому) - игрок Краснодара раньше удара вбежал в штрафную и Сафонов до удара дернулся..
Don sangre
20 Ноября 2021 в 21:45
Ну а я говорю что к судейству вопросов у меня нет
Redwhite1959
20 Ноября 2021 в 21:23
Краткое резюме - вратари у обеих команд ОТЛИЧНЫЕ, защита у обеих команд - ПРОХОДНОЙ ДВОР, РЕАЛИЗАЦИЯ у "Краснодара" ЧУТЬ лучше, чем у "Спартака" - поэтому и победили! Игра шла на встречных курсах и потому смотрелась! Но брака у обеих команд - особенно в завершающей стадии - ВЫШЕ КРЫШИ!((
Don sangre
20 Ноября 2021 в 21:31
Да матч украшение тура... Не было обычного перекатывания мяча.... Жаль что после этого Руя скорее всего чемодан- аэропорт- Лиссабон ми

Или по местному Лишбоа
JUMPER
20 Ноября 2021 в 21:18
ай...ну чо.. как абычна карочи...))) чо та бегают..бегают..а забивать не каму...))) центнер хфорварда сафсем нет..ево места занимаит какой та ниуклюжый бигимот...))) ларьсан с прамясам чуть загараютьси и тут жы тухнут...))) вобщим усё харашо...))) нужна дальшы заниматца благатваритильнастью и раздавать аски тем каму ане нужнеи...)))
ингерман
20 Ноября 2021 в 21:09
ай.. поема на тему...
едуц машины - бибикають шпортаку..
бехут поизда - свистяц шпортаку
плывуц пароходы - худяц шпортаку..
летяц самолецы - привец шпортаку..
---------------------
на том стояло и стояц буде
корыце хрюндельскае-разбитое.. )))
Юбор
20 Ноября 2021 в 21:05
Хорошая игра, напряжённая, интересно было смотреть, не заслужил Спартак поражения. А Краснодар какой-то невнятный, игроки, вроде, есть, а игры толком нет. Впрочем, у Гончаренко всегда так.
SpaM
20 Ноября 2021 в 21:05
Очень открытый футбол. Не будь серьезных проблем со зрением у арбитра - могли побеждать.
Промеса и Соболева на лавку поскорее.
VC-Team
20 Ноября 2021 в 21:07
хорошо, их на лавку-кто на их место?
Don sangre
20 Ноября 2021 в 21:16
Вот именно- кого?
Don sangre
20 Ноября 2021 в 21:35
Ты про пеналь на Ларсоне? Был не был чего спорить. У нас были моменты и без пеналя - да Дерявенный Соболь не может забить никак.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Локомотив Москва 1:2 Ахмат
окончен Краснодар 2:1 Спартак Москва
21.11  14:00 ЦСКА Москва ... Химки 1.43 4.9 7.2
21.11  14:00 Ростов ... Уфа 1.97 3.35 4.3
21.11  16:30 Динамо Москва ... Арсенал Тула 1.56 4.5 5.6
21.11  19:30 Сочи ... Рубин 2.12 3.35 3.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Ноября
22:47 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили рассказал, что надо сделать с Соболевым за его стиль пробития пенальти
22:06 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко прокомментировал победу над «Спартаком»
22:03 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Спартак» играл в бей-беги»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Руй Витория намекнул на плохую работу судьи в матче с «Краснодаром» 1
21:48 · Россия. Премьер-лига
​Руй Витория объяснил, почему «Спартак» плохо провёл первый круг
21:30 · Россия. Премьер-лига
«Встреча с будущим»: Федун прилетел в Италию к Ваноли 1
21:19 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Будет хорошо, если «Локомотив» завершит сезон в пятёрке»
20:46 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр ошибся, не удалив Ганчаренко 1
20:40 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» подшутил над арбитром матча в Краснодаре 1 видео
20:17 · Россия. Премьер-лига
«Химки» сыграют с ЦСКА в эксклюзивной форме
19:40 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: В РПЛ каждый может обыграть каждого
19:19 · Россия. Премьер-лига
Гисдоль: «У «Локомотива» большие проблемы с составом»
19:16 · Россия. Премьер-лига
​Гисдоль раскритиковал судейство после поражения «Локомотива» 1
19:11 · Россия. Премьер-лига
​Семёнов: «Могли забить «Локомотиву» 6-7 голов» 2
18:38 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» подаёт протест после поражения от «Ахмата» 2
Все новости
Рекомендуем