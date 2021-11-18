В «Спартаке» отреагировали на информацию о привлечении Промеса к уголовной ответственности

В четверг, 18-го ноября, появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении футболиста московского «Спартака» Куинси Промеса – голландцу предъявляют обвинения за покушение на убийство своего двоюродного брата и нанесение ему ножевых ранений.

В клубе прокомментировали данную ситуацию, заявив, что имеющееся проблемы никак не повлияют на работу Промеса на тренировках и на его участии в матчах. «Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ, то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов», - сообщил руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что сам инцидент имел место быть прошлым летом. После этого Промес уже давал свои показания в прокуратуре Амстердама, после чего его освободили из-под ареста.