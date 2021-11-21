Кавазашвили - о «Спартаке»: «Прогресс в команде налицо»

Ветеран сборной СССР, а ныне футбольный аналитик Анзор Кавазашвили высказался о вчерашнем поединке московского «Спартака» в Краснодаре. «Красно-белые» уступили местной команде со счетом 1:2.

«Прогресс в команде налицо. Главное, что у «Спартака» есть игра. Абсолютно не переживаю за поражение», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

После вчерашней неудачи столичный коллектив опустился на десятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отставание подопечных Руя Витории от лидирующего «Зенита» теперь составляет 14 баллов.

Следующим соперником «Спартака» в РПЛ станет «Уфа».