Рианчо оценил шансы в поединке «Краснодар» - «Спартак»

Тренер Рауль Рианчо, известный по работе в московском «Спартаке», поделился мнением о предстоящей встрече «красно-белых» с «Краснодаром» в 15-м туре российской Премьер-лиги.

По мнению специалиста, в этом поединке больше шансов на успех у столичного коллектива. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

При этом Рианчо отметил, что даже в случае поражения Руй Витория должен остаться в команде. По словам тренера, нужно быть вместе и поддерживать клуб в непростой период.

Матч состоится в Краснодаре сегодня, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Краснодар» сейчас идет на седьмом месте, а «Спартак» - на девятом.