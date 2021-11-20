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Рианчо оценил шансы в поединке «Краснодар» - «Спартак»

20 Ноября 2021 • 15:13 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1.85 4.10 4.20
Через 3 ч. 23 мин.

Тренер Рауль Рианчо, известный по работе в московском «Спартаке», поделился мнением о предстоящей встрече «красно-белых» с «Краснодаром» в 15-м туре российской Премьер-лиги.

По мнению специалиста, в этом поединке больше шансов на успех у столичного коллектива. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

При этом Рианчо отметил, что даже в случае поражения Руй Витория должен остаться в команде. По словам тренера, нужно быть вместе и поддерживать клуб в непростой период.

Матч состоится в Краснодаре сегодня, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Краснодар» сейчас идет на седьмом месте, а «Спартак» - на девятом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Рауль Рианчо
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