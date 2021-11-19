Агент Варга вспомнил, как Венгер мог оказаться в «Спартаке»

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал нынешнюю ситуацию в «Спартаке», сославшись на постоянные трудности клуба из-за неправильно принятых решений и постоянных перестановок внутри команды.

Варга отметил, что увольнять главных тренеров стало уже традицией для «красно-белых». Он привел в пример Массимо Карреру, который «дал мгновенный результат, но его убрали». Также эксперт вспомнил, как в свое время в Москве мог оказаться Арсен Венгер.

«Спартак» был готов возглавить Арсен Венгер, говорил: «ну, красно-белых-то я тренировал, мне не в новинку, могу и дальше тренировать!». Но мне сказали в клубе что-то типа «не надо нам такого хорошего тренера», - приводит слова Варги «РБ Спорт».

По итогу специалист призвал искать проблемы не в наставнике, а обратить внимание на работу менеджмента.