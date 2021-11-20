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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили рассказал, что надо сделать с Соболевым за его стиль пробития пенальти

20 Ноября 2021 • 22:47 Комментировать
Краснодар
2:1
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили остался разозлен решением форварда «красно-белых» Александра Соболева паненкой пробить пенальти в матче против «Краснодара».

«Я не понимаю, неужели ему не могут один раз дать по голове и сказать, что пенальти это ответственно мероприятие? Кому он показывает это пижонство?», - отреагировал Кавазашвили на поступок футболиста в интервью Rusfootball.info. Он сравнил эту ситуацию с незабитым 11-метровым в исполнении Фёдора Смолова на чемпионате мира в 2018 году.

По словам эксперта, Соболев чуть сам себя не закопал, упустив возможность отличиться. Уточним, что после сэйва вратаря нападающему разрешили повторить попытку за нарушение правил игроками «Краснодара», после чего россиянин сильно отправил мяч в угол.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Александр Соболев
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