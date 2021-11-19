Широков назвал фаворита в матче «Краснодар» - «Спартак»

На этих выходных состоится поединок 15-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Своими ожиданиями от встречи поделился экс-футболист сборной России и ряда клубов РПЛ Роман Широков.

«Краснодар» играет дома, поэтому он фаворит. От него всегда ждем результативного футбола. У них серия из проигранных матчей, им нужно выправлять ситуацию», - приводит слова эксперта «Спорт-экспресс».

Поединок состоится в Краснодаре завтра, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим матчем хозяева занимают седьмое место в таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на девятой строчке.