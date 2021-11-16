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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Литвинов описал Руя Виторию в трёх словах

16 Ноября 2021 • 15:52 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
2.00 3.75 3.50
20.11 19:00

20-летний хавбек «Спартака» Руслан Литвинов при Руе Витории стал регулярно играть в первой команде. Футболист описал португальского тренера в трёх словах, давая интервью sport24.

«Во-первых, грамотный. Умеет подобрать нужные слова, успокоить, подбодрить. Во-вторых, профессионал. Руй полностью посвящает жизнь футболу, тактическим разборам. В-третьих, позитивный», - поделился своими мыслями Литвинов.

Напомним, что Руй Витория работает со «Спартаком» со старта сезона 2021/2022. После четырнадцати туров команда располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ходят слухи, что в ближайшее время Витория может быть отправлен в отставку.

Ближайшую игру «Спартак» проведёт 20 ноября – в гостях у «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Руслан Литвинов
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