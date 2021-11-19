Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от встречи «быков» с «красно-белыми».

«Тяжело выделить в этом матче кого-то. Думаю, силы равны. Любая игра «Краснодара» мне очень нравится, они играют в интересный и открытый футбол. Думаю, во встрече со «Спартаком» будет много забитых голов. «Спартак» - команда непонятная сейчас, честно говоря. Назвать фаворита нельзя, 50 на 50. Обе команды могут продемонстрировать хороший футбол. «Краснодар» играет дома, внутренняя мотивация может как-то помочь.

Согласен, что тренеры обеих команд сейчас в достаточно неприятном положении. Любое поражение тренера будет сейчас восприниматься болезненно. Думаю, эта игра покажет, что хочет «Краснодар» и что хочет «Спартак». «Спартак» уже обсуждаемая команда и в РПЛ, и в Лиге Европы. «Краснодар» пока не показывает то, что, наверняка, хочет видеть Галицкий. Эта игра будет определённой отправной точкой для команд. Повторюсь, что шансы 50 на 50», - сказал Деменко.