Нигматуллин назвал героя матча «Лестер» - «Спартак»

Экс-голкипер «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о поединке между «Лестером» и «красно-белыми» (1:1) в четвертом туре групповой стадии Лиги Европы. В интервью РБК он назвал ключевой момент и главного героя прошедшей встречи.

«Момент с пенальти стал ключевым. Селихов достаточно уверенно играл, принес очко на выезде. Можно назвать его героем матча», - сказал Нигматуллин.

Напомним, что Селихов парировал пенальти в исполнении Джейми Варди за 15 минут до завершения игры.

«Спартак» с четырьмя очками занимает последнее место в квартете и сохраняет шансы на выход в следующую стадию. В пятом туре подопечные Руя Витории примут на «Открытие Арене» итальянский «Наполи».