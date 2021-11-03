Умяров может сыграть с «Лестером»

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров может сыграть в предстоящем поединке Лиги Европы с «Лестером», сообщил рулевой московского коллектива Руй Витория.

Ранее футболист находился в лазарете. Игрок не выходил на поле с 16 октября.

Витория заявил, что Умяров не тренировался 15 дней. Специалист сказал, что окончательное решение примет в четверг, сообщает ТАСС.

Умярову защищает цвета «Спартака» с января 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек отыграл 12 встреч, но не порадовал болельщиков результативными действиями.

Столичный коллектив в Москве уступил «Лестеру» со счётом 3:4.