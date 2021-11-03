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Лига Европы

​Смородская уверена, что «Лестер» разгромит «Спартак»

03 Ноября 2021 • 17:36 Комментировать (1)
Лестер
...
Спартак Москва
1.35 5.60 9.50
04.11 23:00

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», высказалась по поводу матча Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком». Команды сыграют в Англии в четверг, 4 ноября.

«Лестер» устроит разгром при своих фанатах. Даже не знаю, сколько англичанам нужно будет забить, чтобы они успокоились», - поделилась своими мыслями Смородская для «Спорт-Экспреса».

Смородская также сказала, что «Спартаку» больше не повезёт так, как повезло в гостях у «Наполи», когда москвичи смогли отпраздновать победу со счётом 3:2. Эта игра проходила в конце сентября.

На текущий момент «Спартак» занимает последнее место в своей группе Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Ольга Смородская
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Комментарии (1)
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Id152079006
03 Ноября 2021 в 18:34
Всё так...
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