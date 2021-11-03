«Спартак» не спасёт даже покупка City Football Group

Во вторник многие болельщики «Спартака» уже стали открывать бутылки шампанского, прочитав новости, что владельцы «Манчестер Сити» могут приобрести акции «красно-белых». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» призывает не радоваться раньше времени.

Во вторник сразу несколько источников сообщили, что City Football Group может стать акционером московского «Спартака». Якобы представители корпорации посетили матч против «Ростова», а также осмотрели инфраструктуру клуба. Сообщается, что CFG планирует стать миноритарным акционером, намекается, что она может приобрести то ли 20% акций, то ли 3-5%. При этом в состав управленцев клуба может войти представитель CFG.

На самом деле радоваться и видеть в этом решение всех проблем «Спартака» по меньшей мере наивно. City Football Group точно не будет главным акционером клуба никогда. Как минимум по той причине, что это противоречит правилам УЕФА. Если CFG в будущем и станет полноправным владельцем клуба, то «Спартак» никогда не будет играть в Лиге чемпионов, пока будет существовать «Манчестер Сити».

Таким образом, CFG точно не будет главенствовать в управлении «Спартаком» ни при каких обстоятельствах. В этом случае не стоит ждать, что именно за представителями этой корпорации будет последнее слово при принятии решений.

Если же представить, что CFG станет мажоритарным владельцем, то роль фарм-клуба «Манчестер Сити» не слишком-то обнадёживающая для «Спартака». В этом случае перед «красно-белыми» будут ставить задачи не завоёвывать трофеи, а лишь растить футболистов для главной команды пирамиды.

CFG теоретически может зайти как миноритарный акционер, но это не гарантирует никакого успеха. Ранее этот холдинг вошёл в число владельцев испанской «Жироны», бельгийского «Ломмеля» и французского «Труа». Первые поднимались из Сегунды в Примеру, но быстро вернулись обратно. Бельгийцы как были во втором дивизионе своей страны, так там и остались. Французы вышли из Лиги 2 в Лигу 1, но слишком далеко даже от борьбы за еврокубки. Таким образом, CFG – это вовсе не гарантия успеха.

Ждать больших инвестиций от миноритарного акционера тоже не стоит. Скорее CFG может помочь арендой игроков из других проектов, каким-то пиар-продвижением. Возможно, «Спартак» проведёт товарищеские матчи с другими клубами из семьи CFG. Может, даже «Манчестер Сити» приедет в Москву, но вот капиталовложений в «красно-белых» ждать не стоит.

Откровенно говоря, пока всё выглядит какой-то не очень футбольной договоренностью. Скорее похоже на какой-то ход в нефтяном бизнесе между «Лукойлом» и представителями ОАЭ. Поэтому и ходят разговоры, что эту сделку продвигает не Леонид Федун, а чуть ли не лично Вагит Алекперов, который вроде бы собрался даже посетить матч «Спартака» в Лестере.

А если уж быть совсем честным, то пока в эти разговоры просто не верится. Дело даже не в том, что непонятна причина интереса CFG к «Спартаку». Она может быть, и нам не стоит пытаться залезть в голову богатых людей. На самом деле в этой истории смущают другие факторы. «Спартак» находится в таком состоянии, что тут должна идти речь о продаже не 20% акций клуба, а большего количества. Повторимся, что CFG не может стать мажоритарным владельцем, и тогда встаёт вопрос о том, кто же заберёт оставшуюся часть. Вряд ли в CFG захотят сейчас ввязываться в авантюру, не понимая, с кем условным завтра будут иметь дело. Откровенно говоря, это больше выглядит как попытка мотивировать другого потенциального покупателя стать сговорчивее или активнее в переговорах.

И один простой вопрос. На каждом матче «Спартака» работает огромное количество журналистов и фотографов, которые снимают едва ли не каждого входящего на ВИП-трибуну. Где же видео или фото представителей CFG? Просто не верится, что все журналисты и блогеры умудрились пропустить процессию из минимум четырех иностранцев, которых якобы должны были сопровождать представители Алекперова. Ни фото, ни видео, ни даже короткой заметки о таинственных иностранцах в субботу? Как-то слабо верится, что их могли пропустить. И в этом случае простой вопрос: а они точно были?

Андрей Центров