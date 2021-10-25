Варди испытывает проблемы со здоровьем в преддверии матча со «Спартаком»

Уже четвертого ноября «Лестеру» предстоит принимать на своем домашнем поле московский «Спартак» в рамках группового этапа Лиги Европы. Однако, помочь английской команде в данном противостоянии, скорее всего, не сможет нападающий Джейми Варди.

В поединке с «Брентфордом» в АПЛ форвард был заменен уже после перерыва, а после финального свистка главный тренер Брендан Роджерс заявил о проблемах игрока со здоровьем. По словам наставника, Варди почувствовал дискомфорт в колене. Степень серьезности травмы и сроки восстановления футболиста пока неизвестны, но наставник не хочет рисковать состоянием подопечного, свидетельствует Liecester Mercury.

Напомним, что в московском матче лидер атак «Лестера» тоже на поле не появился, проведя 90 минут на скамейке для запасных.