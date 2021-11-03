Руй Витория — о неудачах «Спартака»: Не понимаю, почему так выходит

Наставник «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от поединка 4-го тура группового раунда Лиги Европы с «Лестером».

Игра состоится в Англии 4 ноября.

Специалист не понимает, почему так выходит. По мнению Витории, лучше не допускать ошибок.

«Не стоит говорить о мелочах. Это касается не только вратаря и защитников, а и всей команды», — цитирует Виторию Sport24.

В Москве «Спартак» был близок к успеху. Команда выиграла у «Лестера» после первого тайма, но в итоге потерпела поражение со счетом 3:4.