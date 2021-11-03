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Лига Европы

Руй Витория — о неудачах «Спартака»: Не понимаю, почему так выходит

03 Ноября 2021 • 21:29 Комментировать (3)
Лестер
...
Спартак Москва
1.35 5.60 9.50
04.11 23:00

Наставник «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от поединка 4-го тура группового раунда Лиги Европы с «Лестером».

Игра состоится в Англии 4 ноября.

Специалист не понимает, почему так выходит. По мнению Витории, лучше не допускать ошибок.

«Не стоит говорить о мелочах. Это касается не только вратаря и защитников, а и всей команды», — цитирует Виторию Sport24.

В Москве «Спартак» был близок к успеху. Команда выиграла у «Лестера» после первого тайма, но в итоге потерпела поражение со счетом 3:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Руй Витория
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
03 Ноября 2021 в 21:54
Витория не понимает! А что тут понимать - в обороне нет надёжности, в атаке - креатива, реализация - на низком уровне, вратари - "дырки" и т.д. Но всего этого тренер почему-то не видит, а потому не понимает! С такими заявами от ГТ впору болелам до начала матча в Лестере настраиваться на минорный лад((
779
03 Ноября 2021 в 21:43
Да, проблемы не носят точечных характер. Витория прав.
Don sangre
03 Ноября 2021 в 21:35
Этого буя запомнят по счету 7:1
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04.11  20:45 Легия ... Наполи 7.2 4.1 1.52
04.11  20:45 Реал Сосьедад ... Штурм 1.23 6.8 13
04.11  20:45 Генк ... Вест Хэм 4.1 3.6 1.93
04.11  20:45 Брондбю ... Глазго Рейнджерс 3.9 3.45 2.03
04.11  20:45 Галатасарай ... Локомотив Москва 1.72 3.8 5
04.11  20:45 Олимпиакос ... Айнтрахт Фр 2.24 3.5 3.25
04.11  20:45 Лион ... Спарта Прага 1.37 4.9 9.4
04.11  20:45 Монако ... ПСВ 2.34 3.5 3.05
04.11  23:00 Лестер ... Спартак Москва 1.27 6.8 9.6
04.11  23:00 Антверпен ... Фенербахче 2.9 3.5 2.45
04.11  23:00 Байер Л ... Бетис 1.93 3.6 4.1
04.11  23:00 Динамо Загреб ... Рапид Вена 1.67 4 5.2
04.11  23:00 Црвена Звезда ... Митьюлланд 1.74 3.7 5.2
04.11  23:00 Марсель ... Лацио 2.34 3.5 3.05
04.11  23:00 Брага ... Лудогорец 1.52 4.1 7
04.11  23:00 Ференцварош ... Селтик 2.85 3.55 2.44
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