Роджерс прокомментировал ничью со «Спартаком»

В рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Лестер» на своем поле не смог одолеть московский «Спартак». Своими впечатлениями от матча поделился наставник английской команды Брендан Роджерс.

«Лестер» доминировал в этом поединке. Мы хорошо играли, но допустили одну ошибку. Теперь нам необходимо добыть две победы. Если получится это сделать, то можем занять первое место в квартете», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

За два тура до завершения группового этапа английский коллектив с пятью баллами занимает третье место. «Лисы» отстают от лидирующего «Наполи» на два пункта.