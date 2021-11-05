Шмейхель: «Лестер» доминировал над «Спартаком», мы должны были побеждать»

Страж ворот «Лестера» Каспер Шмейхель пообщался с представителями СМИ после матча с московским «Спартаком» в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча на стадионе «Кинг Пауэр» завершилась вничью со счетом 1:1. За 15 минут до конца игры форвард «лис» Джейми Варди не сумел реализовать пенальти.

«Лестер» должен был победить. Наша команда доминировала над соперником. Гости имели лишь пару шансов, но могли забить гол. Мы же создали достаточно моментов, чтобы воплотить свое преимущество в забитые мячи», - передает слова датского голкипера BT Sport.

«Лестер» идет на третьем месте в группе. В следующем туре англичане сыграют против «Легии».