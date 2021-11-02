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Лига Европы

Турецкие судьи обслужат матч «Лестер» - «Спартак»

02 Ноября 2021 • 13:00 Комментировать
Лестер
...
Спартак Москва
1.30 5.60 9.50
04.11 23:00

На этой неделе московский «Спартак» проведет поединок против английского «Лестера» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Стала известна судейская бригада, которая отработает на этой встрече.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным рефери поединка утвержден турок Халил Мерер. Помогать ему на бровках будут соотечественники Джевдет Кемюрджюоглу и Мустафа Эйсой. Запасной арбитр – Арда Кардешлер. За систему видеоповторов будут отвечать Абдулкадир Битинген и Томаш Квятковски.

Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере в четверг, 4 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер
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