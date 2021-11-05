Губерниев: «Витория узнал, что у него есть вратарь»

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» на выезде встречался с «Лестером». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. В концовке матча англичане могли вырвать победу, однако Джейми Варди не сумел переиграть Александра Селихова с 11-метровой отметки.

Своим мнением по поводу этого противостояния поделился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Руй Витория узнал, что у него есть вратарь… И это не Максименко. Пациент скорее жив, чем мертв. Вперед, «Спартак»!», - гласит сообщение комментатора в телеграм-канале.

После четырех туров спартаковцы занимают последнее место в группе. Следующий матч в Лиге Европы команда проведет против «Наполи».