Мостовой: «В матче с «Лестером» от «Спартака» можно ожидать всё, что угодно»

Экс-игрок испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем поединке московского «Спартака» против «Лестера» в групповом турнире Лиги Европы сезона-2021/2022.

«От «Спартака» можно ожидать все, что угодно. Команда стала непредсказуемой. Большинство будет говорить, что «Спартак» разорвут. Но я думаю, у них будут шансы», - поведал Александр в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

«Лестер» примет «красно-белых» на своем домашнем стадионе «Кинг Пауэр» в четверг, 4 ноября. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени.

Перед этой игрой команда Руя Витории замыкает таблицу группы С, а «лисы» занимают третью строчку.