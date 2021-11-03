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Лига Европы

Мостовой: «В матче с «Лестером» от «Спартака» можно ожидать всё, что угодно»

03 Ноября 2021 • 13:13 Комментировать (2)
Лестер
...
Спартак Москва
1.35 5.60 9.50
04.11 23:00

Экс-игрок испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем поединке московского «Спартака» против «Лестера» в групповом турнире Лиги Европы сезона-2021/2022.

«От «Спартака» можно ожидать все, что угодно. Команда стала непредсказуемой. Большинство будет говорить, что «Спартак» разорвут. Но я думаю, у них будут шансы», - поведал Александр в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

«Лестер» примет «красно-белых» на своем домашнем стадионе «Кинг Пауэр» в четверг, 4 ноября. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени.

Перед этой игрой команда Руя Витории замыкает таблицу группы С, а «лисы» занимают третью строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Александр Мостовой
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Комментарии (2)
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Волков Валерий
03 Ноября 2021 в 13:49
Да, ожидать можно всё что угодно, вот только игры - это вряд ли...
ARTUR
03 Ноября 2021 в 13:18
На поле не выйдут что ли ??
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