Каррера отреагировал на результат матча «Лестер» - «Спартак»

Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее тренировавший московский «Спартак», отреагировал на результат матча между «красно-белыми» и «Лестером» в четвертом туре групповой стадии Лиги Европы. Поединок прошел в Англии и завершился вничью со счетом 1:1.

В интервью Sport24 тренер заявил, что российский коллектив добился хорошего результата, который позволяет команде побороться за выход в плей-офф. Также Массимо высказался по поводу конкуренции голкиперов. По мнению Карреры, Максименко и Селихов являются отличными вратарями.

За два тура до окончания группового этапа «Спартак» идет на последнем месте. В следующем матче «красно-белые» встретятся с «Наполи».