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Лига Европы

Селихов отбил пенальти от Варди и принёс «Спартаку» ничью в Лестере

05 Ноября 2021 • 00:54 Комментировать (28)
Лестер
1:1
Спартак Москва
окончен

«Спартак» провёл почти образцовую игру в обороне в матче против «Лестере». «Красно-белые» вели в счёте, потом пропустили, а решающим стал эпизод с пенальти. Варди не смог переиграть Селихова.

 

Протокол игры  
Лестер 1:1 Спартак Москва
  51' Мозес Виктор (0:1)
(1:1) Амарти Даниэль 58'  
Шмейхель Каспер Амарти Даниэль Эванс Джонни Сёюнджю Чаглар Кастань Тимоти Сумаре Бубакари   83' (Дьюзбери-Холл Кирнан (   83') Перес Айосе   59' (Ндиди Уилфред (   59') Тилеманс Юри   67' Бертранд Райан   58' (Лукмен Адемола (   58') Дака Пэтсон   71' (Варди Джейми (   71') Ихеаначо Келечи
Запасные: Бенкович Филип Дэйли-Кэмпбелл Вонте Нельсон Бен Якупович Элдин Чодури Хамза Томас Люк Уорд Дэнни II
Селихов Александр Кофрие Максимилиано Жиго Самуэль Джикия Георгий Мозес Виктор   74' Литвинов Руслан   90' (Кутепов Илья (   90') Зобнин Роман   77' (Умяров Наиль (   77') Айртон Лукас Игнатов Михаил   87' (Ломовицкий Александр (   87') Соболев Александр Сергеевич   77' (Бакаев Зелимхан (   77') Промес Куинси
Запасные: Ребров Артём Ларссон Джордан Марков Даниил Максименко Александр Рассказов Николай Гапонов Илья Ещенко Андрей Мельников Степан
04 ноября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

В четверг многострадальный «Спартак» отправился в гости к «Лестеру» в рамках Лиги Европы. В первом матч команды выдали эпический матч, который завершился победой английской команды со счётом 4:3. «Спартак», который находится в кризисе, нуждался в успешном результате в Британии для собственной уверенности. Правда, «Лестер» едва ли собирался сдаваться, ведь запутанное турнирное положение в группе вынуждало «лис» самих играть на победу.

Руй Витория вновь с первых минут выпустил на воротах Селихова. Правда, большим сюрпризом стало появление в стартовом составе Игнатова. В первые четыре минуты «Спартак» провёл две быстрые атаки, но обе завершились как раз после передач в штрафную на Игнатова, которому пробить не давали. «Лестер» ответил ударом Кастаня в створ, но Селихов был на месте.

«Лестер» на первых минутах предсказуемо захватил инициативу и катал мяч вокруг штрафной «Спартака». Правда, до опасных ударов по воротам Селихова дело не доходило. Москвичи же старались действовать на перехватах и развивать быстрые контратаки, но толку тоже было мало. В первые пятнадцать минут соотношение владения мячом составило 70% на 30% в пользу хозяев.

Первый голевой момент возник на 18-й минуте. Тилеманс пытался пройти к вратарской, его с трудом остановили, мяч отскочил за пределы штрафной, откуда Сумаре пальнул в касание, но «Спартак» выручила крестовина. К середине тайма преимущество «Лестера» было подавляющим. «Красно-белые» оборонялись в восемь полевых игроков, при этом у Промеса и Соболева убегать в контратаки абсолютно не получалось.

«Спартак» впервые пробил по воротам «Лестера» за десять минут до перерыва – после углового Жиго из борьбы отправил мяч намного выше цели. В конце первого тайма «Лестер» добавил, пытаясь забить. Ихеаначо за счёт дриблинга в штрафной прошёл троих защитников москвичей, но мяч у него успели выбить. В итоге, на перерыв команды так и ушли при нулях.

Второй тайм начинался в том же темпе, как вдруг вылазка «Спартака» завершилась голом. После атаки левым флангом мяч оказался у Игнатова, который зряче навесил в центр штрафной, куда ворвался Мозес и, находясь в одиночестве, головой аккуратно пробил точно в дальний угол.

К сожалению, довольно быстро «Лестер» счёт сравнял. После навеса с углового Перес головой продлил мяч на дальний угол вратарской, откуда Амарти расстрелял ворота. Причем нельзя было сказать, что «лисы» как-то сильно прибавили после пропущенного мяча. Хозяева буднично заработали корнер и отличились.

Вскоре «Лестер» мог выйти вперёд. Тилеманс справа навешивал, но мяч свалился и летел под перекладину, но Селихов в красивом прыжке перевёл его на угловой. В остальном «Спартак» продолжал плотно обороняться. В этой ситуации Роджерс даже выпустил на поле Варди, который до этого провёл в Лиге Европы в текущем сезоне всего 11 минут. За шестнадцать минут до конца матча оборона «Спартака» всё же дала сбой. После разрезающей передачи Мозес в своей штрафной рукой прихватил Лукмана, и тот рухнул. Судья уверенно указал на точку, однако Селихов парировал удар Варди.

«Спартак» заканчивал матч без нападающих, Руй Витория тут же снял Промеса и Соболева, выпустив Умярова и Бакаева. Очевидно, что цель была – просто отбиться и сохранить ничью любыми силами. У «Лестера» же мог забивать Дьюзбери-Холл, которые после навеса справа бил головой с близкого расстояния, но, к счастью, попал в Ихеаначо, который ещё и оказался в офсайде.

В итоге «красно-белые» выстояли. В следующем туре через три недели «Спартак» дома примет «Наполи». «Лестер» также в родных стенах сыграет с «Легией».

Андрей Центров

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Спартак Москва Лестер
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Комментарии (28)
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Рейтинг комментариев
SpaM
05 Ноября 2021 в 01:38
Бились. Этим все сказано.
Салихов принес ничью сегодня. Забей Лестер пенальти - проиграли бы. В нападении совсем беда в этом сезоне.
И в который раз отмечаю, что Игнатов при всей похвальбе в адрес его техники и игровых качеств оооочень мало берет игру на себя. Если идёт атака - он никогда не идёт в обыгрыш, а всегда старается отдать. Иногда в ущерб атаке. Можно быть поактивнее и похрабрее
Redwhite1959
05 Ноября 2021 в 01:17
Выводы - 1) Вторым номером "Спартак" играть может и умеет. Но если в РПЛ так попробует хотя бы матч сыграть, свои же болельщики загрызут за пассивность и отсутствие атакующего стиля ( хотя против "Зенита именно так как сегодня и надо было играть! ) 2) Селихов - красава! С таким вратарём и защита будет действовать спокойнее и надёжнее. 3) Литвинов, Игнатов, Умяров, Бакаев и Ломовицкий - для них одна такая игра в плане приобретения необходимого опыта заменит десяток матчей в РПЛ. 4) "Спартак" скорее жив, чем мёртв!))
CELTIC FROST
05 Ноября 2021 в 01:23
Так при Тедеско зачастую вторым и играли. И ничего- - не загрызли, а еще и жалели, когда он уехал) Полет нормальный, осталось Наполи еще раз перебить)
779
05 Ноября 2021 в 01:14
Спартак удивил.
Такой самоотдачи и концентрации я не видел уже пару сезонов, наверное. Бились как спартанцы.)))
Оборона просто 5+. В очередной раз радуюсь появлению сверх прагматичного и довольно техничного защитника Кофрие. Он даёт панике в защите пинок своими чёткими и самоуверенными действиями.
Ну и Селихов. Посадил он нашего крупного пионера Максименко на лавку, судя по всему. Вообще, огромная перемена за неделю в качестве игры у Селихова в туре росфута и сегодня произошла.
Игнатов хотя и не имел возможности выполнять свои функции из-за автобуса, но редкий шанс использовал как мастер.
Соболев единственный, кто выпадал сегодня из пашущей на все 100 команды.
Так что спасибо Спартаку за то что показали, что работать можете и умеете. И что есть характер и Спартак не безразличен.
CELTIC FROST
05 Ноября 2021 в 01:13
А так, конечно, уровень притязаний и ожиданий от игры наших клубов за последние лет 10 заметно снизился. Когда-то за ничьи с середняками чемпионатов Италии, Испании, Франции, Германии да той же Англии российских топов могли и поругать. Сейчас за такие же результаты - чуть не на руках носить. Собственно, очень низкий еврокубковый рейтинг этот самый уровень притязаний и отражает.
Spirit
05 Ноября 2021 в 01:09
Эпично отскочили! Селихову респект, по ходу новый старый вратарь основы!
Физика у наших игроков никакая!
CELTIC FROST
05 Ноября 2021 в 01:15
Со стороны кажется, что ваш клуб ну очень много потерял за годы со стоящим в воротах "мегаталантливым" Максименко.
Nе gustа
05 Ноября 2021 в 01:09
ну што ж Лесцер это канешна не Зенит но фсё ж Бардачишке зачёц))
Diman777
05 Ноября 2021 в 01:20
Раскрыта схема игры зенита в росфуте))
Допинг мажется игрокам на *** и они в раздевалке е**т друг друга, а потом в наркологичке их чистят!
А в европе могут дисквалифицировать вашу шайку п****в, поэтому и не играет зенит в европе)))
CELTIC FROST
05 Ноября 2021 в 01:08
Некоторые выводы по матчу. 1. Лестер играл средне и малехо примитивно. Спартак - из последних сил. При этом был бы в воротах Максименко - было бы поражение. 2. От былого классического стиля Спартака не осталось даже того самого духа). Восхищаться автобусной ничьей - ну такое себе. Похвалить за старательность - да, хотелось бы к старательности игры впридачу. 3. Для того, чтобы попасть хотя бы в Лигу Конференций, надо будет одержать победу в одном из следующих матчей. Это сложно, но можно.
Don sangre
05 Ноября 2021 в 01:15
Насчёт Максименко согласен. Всё остальное спорно!
CELTIC FROST
05 Ноября 2021 в 01:20
Поспорим, уважаемый. Что, Лестер сегодня показал мегафутбол? Или в стиле КБ есть что-то напоминающее те кружева, стеночки и игру во владение? Да и трех очков должно вполне хватить, хотя бы на КК, уверяю) Миру -мир, и успехов. Есть старательность самоотдача - от этого уже можно и отталкиваться
Don sangre
05 Ноября 2021 в 01:05
Главный герой это Селихов! Забей Варди пеналь и всё поплыли бы!
SpartakUEFA
05 Ноября 2021 в 01:05
Сегодня играл настоящий Спартак, игроки бились друг за друга, были сконцентрированы до конца и я думаю выполнили установку тренера. Самое главное, после неудачных матчей, мы смогли психологически победить. Лестер сильная команда, + играла дома.
Don sangre
05 Ноября 2021 в 01:08
Согласен но говорить о преображении ещё очень рано
Diman777
05 Ноября 2021 в 00:59
Выстояли молодцы.
Если б от Соболя раньше избались может и выиграли бы.
Don sangre
05 Ноября 2021 в 01:02
Бака такой момент запорол
....
CELTIC FROST
05 Ноября 2021 в 01:30
Соболев - это игрочишко даже по сравнению с тем самым "игрочишкой") Получил жирный контракт - жизнь удалась. Сейчас это игрок уровня и стиля условной Уфы. Крыльям с их футболом он может и не пригодиться.
Don sangre
05 Ноября 2021 в 00:59
Уфф....
Santaclayss
05 Ноября 2021 в 00:59
Вот теперь Спартак люблю я, вот теперь Спартак хвалю я!
Don sangre
05 Ноября 2021 в 01:01
Хвалить если бы выиграл а так признательность и всё!
ингерман
05 Ноября 2021 в 00:59
а жаль.. ну ничё.. подождем-с.. )))
Diman777
05 Ноября 2021 в 01:00
да подожди как твоя помойка без допинга опять в европе обосрётся.
CELTIC FROST
05 Ноября 2021 в 01:09
Ну, как бы для разгрома крайне нестабильного Спартака никаких запрещенных препаратов не требуется) Это и тульский Арсенал как бы делал.
Diman777
05 Ноября 2021 в 01:22
С тулой мы ничейку сгоняли)
А что в ж*пу вколили этой голубой шайке только фюрер знает
CELTIC FROST
05 Ноября 2021 в 01:25
Так я не про недавний матч. Да ничего им не вкололи: что прокатывает на скоростях РПЛ - не прокатывает с вышедшим с первых минут летать и уничтожать Ювентусом.
Diman777
05 Ноября 2021 в 01:42
Ювентус 9-я команда Италии. На первом месте идёт Наполи с разницей мячей 21-3)))
CELTIC FROST
05 Ноября 2021 в 01:46
Думаю. мы оба понимаем. что по своим возможностям Ювентус гораздо выше этого девятого места. То. как они провели свой последний матч в ЛЧ. закончилось бы плохо для любого нашего клуба. Сам Челси там вот тоже не устоял. А на Наполи очень повлияло удаление. Да и если честно. нге впечатляет клуб. Другой лидер - Милан - тоже валится в ЛЧ и едва набрал 1 очко. Так что все относительно)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Легия 1:4 Наполи
окончен Реал Сосьедад 1:1 Штурм
окончен Генк 2:2 Вест Хэм
окончен Брондбю 1:1 Глазго Рейнджерс
окончен Галатасарай 1:1 Локомотив Москва
окончен Олимпиакос 1:2 Айнтрахт Фр
окончен Лион 3:0 Спарта Прага
окончен Монако 0:0 ПСВ
окончен Лестер 1:1 Спартак Москва
окончен Антверпен 0:3 Фенербахче
окончен Байер Л 4:0 Бетис
окончен Динамо Загреб 3:1 Рапид Вена
окончен Црвена Звезда 0:1 Митьюлланд
окончен Марсель 2:2 Лацио
окончен Брага 4:2 Лудогорец
окончен Ференцварош 2:3 Селтик
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