Селихов отбил пенальти от Варди и принёс «Спартаку» ничью в Лестере

«Спартак» провёл почти образцовую игру в обороне в матче против «Лестере». «Красно-белые» вели в счёте, потом пропустили, а решающим стал эпизод с пенальти. Варди не смог переиграть Селихова.

В четверг многострадальный «Спартак» отправился в гости к «Лестеру» в рамках Лиги Европы. В первом матч команды выдали эпический матч, который завершился победой английской команды со счётом 4:3. «Спартак», который находится в кризисе, нуждался в успешном результате в Британии для собственной уверенности. Правда, «Лестер» едва ли собирался сдаваться, ведь запутанное турнирное положение в группе вынуждало «лис» самих играть на победу.

Руй Витория вновь с первых минут выпустил на воротах Селихова. Правда, большим сюрпризом стало появление в стартовом составе Игнатова. В первые четыре минуты «Спартак» провёл две быстрые атаки, но обе завершились как раз после передач в штрафную на Игнатова, которому пробить не давали. «Лестер» ответил ударом Кастаня в створ, но Селихов был на месте.

«Лестер» на первых минутах предсказуемо захватил инициативу и катал мяч вокруг штрафной «Спартака». Правда, до опасных ударов по воротам Селихова дело не доходило. Москвичи же старались действовать на перехватах и развивать быстрые контратаки, но толку тоже было мало. В первые пятнадцать минут соотношение владения мячом составило 70% на 30% в пользу хозяев.

Первый голевой момент возник на 18-й минуте. Тилеманс пытался пройти к вратарской, его с трудом остановили, мяч отскочил за пределы штрафной, откуда Сумаре пальнул в касание, но «Спартак» выручила крестовина. К середине тайма преимущество «Лестера» было подавляющим. «Красно-белые» оборонялись в восемь полевых игроков, при этом у Промеса и Соболева убегать в контратаки абсолютно не получалось.

«Спартак» впервые пробил по воротам «Лестера» за десять минут до перерыва – после углового Жиго из борьбы отправил мяч намного выше цели. В конце первого тайма «Лестер» добавил, пытаясь забить. Ихеаначо за счёт дриблинга в штрафной прошёл троих защитников москвичей, но мяч у него успели выбить. В итоге, на перерыв команды так и ушли при нулях.

Второй тайм начинался в том же темпе, как вдруг вылазка «Спартака» завершилась голом. После атаки левым флангом мяч оказался у Игнатова, который зряче навесил в центр штрафной, куда ворвался Мозес и, находясь в одиночестве, головой аккуратно пробил точно в дальний угол.

К сожалению, довольно быстро «Лестер» счёт сравнял. После навеса с углового Перес головой продлил мяч на дальний угол вратарской, откуда Амарти расстрелял ворота. Причем нельзя было сказать, что «лисы» как-то сильно прибавили после пропущенного мяча. Хозяева буднично заработали корнер и отличились.

Вскоре «Лестер» мог выйти вперёд. Тилеманс справа навешивал, но мяч свалился и летел под перекладину, но Селихов в красивом прыжке перевёл его на угловой. В остальном «Спартак» продолжал плотно обороняться. В этой ситуации Роджерс даже выпустил на поле Варди, который до этого провёл в Лиге Европы в текущем сезоне всего 11 минут. За шестнадцать минут до конца матча оборона «Спартака» всё же дала сбой. После разрезающей передачи Мозес в своей штрафной рукой прихватил Лукмана, и тот рухнул. Судья уверенно указал на точку, однако Селихов парировал удар Варди.

«Спартак» заканчивал матч без нападающих, Руй Витория тут же снял Промеса и Соболева, выпустив Умярова и Бакаева. Очевидно, что цель была – просто отбиться и сохранить ничью любыми силами. У «Лестера» же мог забивать Дьюзбери-Холл, которые после навеса справа бил головой с близкого расстояния, но, к счастью, попал в Ихеаначо, который ещё и оказался в офсайде.

В итоге «красно-белые» выстояли. В следующем туре через три недели «Спартак» дома примет «Наполи». «Лестер» также в родных стенах сыграет с «Легией».

Андрей Центров