Максименко или Селихов: Кто сыграет против «Лестера»

Руй Витория в матче против «Ростова» выпустил с первых минут Александра Селихова, но едва ли остался доволен. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто теперь сыграет в ближайшем матче Лиги Европы.

После 1:7 от «Зенита» почти все сошлись во мнении, что Александру Максименко нужна была пауза. Глупо было обвинять одного вратаря в этом разгромном поражении. Однако всем очевидно, что Максименко проводит плохой сезон, а после таких поражений дать голкиперу отдохнуть – это нормальная практика.

Руй Витория послушал критиков, и Александр Селихов провёл первый свой матч в сезоне, вот только спокойствия это не добавило. Селихов провёл очень плохой поединок. Это можно списать на отсутствие игрового тонуса или ещё на что-то, но факт остаётся фактом. Что Максименко, что Селихов не дают никаких гарантий на последнем рубеже.

Селихов в матче против «Ростова» действовал очень нервно. Дважды он просто выпустил мяч из рук, и лишь волею случая эти эпизоды не привели к забитому мячу. Тем не менее именно ошибка Селихова лишила «Спартак» двух очков. Вратарь в компенсированное время просто потерял ворота. Промашка Селихова просто налицо.

Природа этой ошибки абсолютно понятна. В последних матчах соперники «Спартака» раз за разом старались вскрывать оборону забросами за спину Рассказову. «Лестер» так забил все четыре гола, «Зенит» чуть меньше, но всё равно пользовался приёмом. «Ростов» до забитого мяча провёл две подобные атаки, и каждый раз Селихов быстро выскакивал из ворот. Полоза этим он сначала напугал, и тот пробил мимо, а затем в этой же дуэли мяч попал в плечо голкиперу. Вот и в компенсированное время Селихов будто собирался выскакивать из ворот, чтобы нивелировать ошибку Рассказова, но вместо этого получил за шиворот.

Селихов старался играть в другой манере, чем Максименко, и это было заметно. Только надёжности это едва ли добавило. Селихов всё ошибался и ошибался. Его игра явно нервировала оборону спартаковцев, и защитники порой просто старались побыстрее вынести, не дожидаясь, пока мяч долетит до голкипера, а то мало ли.

В этой ситуации совершенно непонятно, кто сыграет против «Лестера» в четверг в Лиге Европы. Возвращать Максименко вроде рано: молодому вратарю нужен отдых, и один матч эту проблему не решит. А вот Селихов не показал, что достоин места в составе. И не надо списывать всё на отсутствие игрового тонуса. В большой команде к запасному вратарю всегда есть требование – быть готовым в любой момент. Два эпизода за матч, когда Селихов просто ронял мяч, доказывают, что он не готов.

В такой ситуации в Лестере с первых минут может выйти Артём Ребров. Возможно, ветеран за счёт опыта сможет добавить защите уверенности. По крайней мере он никогда не был склонен к каким-то глупым ошибкам.

Матч против «Ростова», показал главное: «Спартаку», действительно, нужен новый вратарь. Максименко и Селихов едва ли готовы сейчас улучшать друг друга через конкуренцию. Одного из них стоит отправить в аренду, а второму нужен сильный конкурент, чтобы прийти в себя.

Андрей Центров