Умяров: Хочется победить «Лестер», иначе туда нет смысла ехать

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров считает, что московской команде по силам отомстить «Лестеру» за поражение в домашнем матче. По словам игрока, «красно-белые» должны рассчитывать исключительно на положительный результат.

«Хочется победить и забрать три очка. Иначе туда нет смысла ехать», - сказал Умяров в разговоре с пресс-службой клуба. Также футболист подчеркнул, что он сам находится в хороших игровых кондициях, полностью вылечившись от всех повреждений, которые тревожили его в последнее время.

Напомним, что встреча с «Лестером» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы состоится уже завтра и во многом будет определяющей для «Спартака».