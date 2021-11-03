Червиченко - о матче с «Лестером»: «Вопрос только в том, сколько «Спартак» пропустит»

На этой неделе московский «Спартак» проведёт очередную встречу в групповом раунде Лиги Европы. Подопечные Руя Витории на выезде сыграют против «Лестера». Поединок состоится в четверг, 4 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Своими ожиданиями от матча поделился экс-президент «красно-белых» Андрей Червиченко. Функционер не верит в успех своей бывшей команды на Туманном Альбионе.

«Обычно ждут что-то хорошее или плохое, а тут ничего не жду. Вопрос только в том, сколько «Спартак» пропустит. Будет как в Москве или пропустят больше», - приводит слова Червиченко «Спорт-экспресс».

После трех туров «Спартак» набрал три балла и занимает последнее место в группе С. «Лестер» с четырьмя баллами идет третьим.