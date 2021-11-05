Калиниченко: «Практически уверен, что «Спартак» выйдет в евровесну»

Экс-футболист сборной Украины и московского «Спартака» Максим Калиниченко высказался об исходе поединка между «красно-белыми» и «Лестером» в четвертом туре групповой стадии Лиги Европы. Матч на стадионе «Кинг Пауэр» завершился вничью со счетом 1:1.

«Практически уверен, что в евровесну «Спартак» выйдет. На выезде осталась «Легия», которую нужно обыгрывать и идти дальше. «Легия» - наше все», - гласит сообщение Калиниченко в «Телеграме».

Подопечные Руя Витории набрали четыре очка и за два тура до окончания групповой стадии занимают последнее место в квартете. От идущего первым «Наполи» московский коллектив отстает на три балла.

В пятом туре «Спартак» примет неаполитанцев на своем поле, а затем сыграет на выезде с «Легией».