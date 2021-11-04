Все игроки «Спартака» отказались преклонять колено перед стартовым свистком матча с «Лестером»

Перед стартовым свистком поединка между «Лестером» и «Спартаком» прошла акция в поддержку движения BlackLivesMatter. Напомним, что организация позиционирует себя как объединение, которое борется с расовой дискриминацией по всему миру.

Однако, за год существования программа BLM нажила себе много недоброжелателей, которые обвиняют ее в отсутствии работы над проблемами и банальном отмывании денег. Как итог, многие футбольные команды отказываются поддерживать движение и преклонять колено на матчах.

Исключением не стал и московский «Спартак» - все игроки российского клуба проигнорировали жест, в отличии от футболистов «Лестера». К слову, в московской встрече колено преклонил лишь Джордан Ларссон, который в данной игре остался на скамейке для запасных.