Нигматуллин: По всей видимости, у «Спартака» будет очередная неудача

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин рассказал, чего ждет от поединка между «красно-белыми» и «Лестером» в Лиге Европы. Поединок пройдёт 4 ноября и начнется в 22:45 мск.

Нигматуллин считает, что у гостей немного шансов добиться положительного результата в Англии. Он отметил, что «Спартак» ждет крайне непростой матч.

«По всей видимости, будет очередная неудача. Ситуация похожа на ту, которая была с Куманом в «Барселоне». Надо волевое решение руководства», - цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

По словам экс-голкипера сборной России, Руй Витория не добьется никаких результатов в «Спартаке». Нигматуллин сказал, что пока у столичного клуба всё печально.