​Кавазашвили связывает ничью «Спартака» в Англии с отсутствием Рассказова

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу гостевой ничьей «Спартака» в матче с «Лестером» (1:1).

Кавазашвили выразил радость от того, что «Спартак» «начал оживать». Ветеран московского клуба отметил грамотную игру команды в оборонительной линии в прошедшем поединке.

«Я знаю причину удачной игры в защите - отсутствие Рассказова», - поделился своими мыслями Кавазашвили со «Спорт-Экспрессом».

Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Добавим, что после четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в своей группе Лиги Европы с четырьмя очками в кармане.