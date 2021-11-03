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Лига Европы

Кавазашвили: От «Спартака» не стоит ждать достойной игры

03 Ноября 2021 • 20:25 Комментировать
Лестер
...
Спартак Москва
1.35 5.60 9.50
04.11 23:00

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил шансы «Спартака» добиться успеха в противостоянии с «Лестером» в Лиге Европы. Матч запланирован на завтра, 4 ноября.

По мнению Кавазашвили, шансы есть всегда. Однако специалист считает, что москвичи потерпят поражение.

Кавазашвили считает, что форма футболистов «Спартака» далека от идеальной.

«Не стоит ждать достойную игру», — цитирует Кавазашвили Sport24.

В первой встрече в Москве подопечные Руя Витории уступили «лисам» со счётом 3:4, хотя после первого тайма вели 2:1.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Анзор Кавазашвили
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