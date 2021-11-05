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Лига Европы

​Сердар Таски: Не уверен, что «Спартаку» по силам бороться за медали в чемпионате России

05 Ноября 2021 • 21:43 Комментировать (1)
Лестер
1:1
Спартак Москва
окончен

Бывший защитник сборной Германии и московского «Спартака» Сердар Таски оценил выступление команды в нынешнем сезоне. Ранее «красно-белые» провели матч Лиги Европы с «Лестером», который закончился вничью 1:1.

Таски отметил, что «красно-белые» добились хорошего результата. Он считает, что москвичи ещё поборются за выход в плей-офф соревнований. Сердар надеется, что подопечные Руя Витории дома смогут победить «Наполи».

Также Таски оценил шансы «Спартака» добиться успехов в текущем розыгрыше РПЛ.

«Не уверен, что «Спартаку» по силам бороться за медали в чемпионате России. Они потеряли много очков», — цитирует Таски «РБ Спорт».

В ближайшем поединке «Спартак» 7 ноября примет «Локомотив». Встреча состоится 7 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сердар Таски
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
05 Ноября 2021 в 23:20
Максимум бронза минимум место в пятёрке... Да и то если после зимы усиление будет и стабильность в игре появится... А то после победы в Наполи - питерский погром... В этом да Спартак парадоксален
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