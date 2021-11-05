​Сердар Таски: Не уверен, что «Спартаку» по силам бороться за медали в чемпионате России

Бывший защитник сборной Германии и московского «Спартака» Сердар Таски оценил выступление команды в нынешнем сезоне. Ранее «красно-белые» провели матч Лиги Европы с «Лестером», который закончился вничью 1:1.

Таски отметил, что «красно-белые» добились хорошего результата. Он считает, что москвичи ещё поборются за выход в плей-офф соревнований. Сердар надеется, что подопечные Руя Витории дома смогут победить «Наполи».

Также Таски оценил шансы «Спартака» добиться успехов в текущем розыгрыше РПЛ.

«Не уверен, что «Спартаку» по силам бороться за медали в чемпионате России. Они потеряли много очков», — цитирует Таски «РБ Спорт».

В ближайшем поединке «Спартак» 7 ноября примет «Локомотив». Встреча состоится 7 ноября.