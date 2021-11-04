Рианчо: «Спартак» выиграл в Неаполе, может победить и в Лестере»

Испанский тренер Рауль Рианчо, поработавший в московском «Спартаке», высказался о гостевом поединке «красно-белых» против «Лестера» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет сегодня, 4 ноября, на Туманном Альбионе.

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» специалист заявил, что в этом матче нет фаворита. По мнению Рианчо, если «Спартак» выиграл в Неаполе, то может повторит успех и в Лестере. Испанец подчеркнул, что предстоящий поединок – последний шанс для «красно-белых» продолжить выступления в еврокубках.

Стартовый свисток на стадионе «Кинг Пауэр» прозвучит в 23:00 по московскому времени.