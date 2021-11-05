Другой «Спартак»: Команда может быть «автобусом» и брать очки

«Спартак» приехал в Лестер играть от обороны и добился своей цели, не проиграв в гостях. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах матча.

По ходу первого тайма я поймал себя на мысли, что не видел такого оборонительного «Спартака» со времен Унаи Эмери. Помните, когда «красно-белые» отправились в гости к «Барселоне»? Накануне матча все были уверены, что каталонцы разнесут москвичей, которые не умеют обороняться. Однако «Спартак» строго играл в защите и даже вёл на «Камп Ноу», правда, в итоге проиграл 2:3.

В четверг впервые с того матча «Спартак» также решил действовать от обороны. «Красно-белые» старались держать за линией мяча восемь полевых футболистов, и с точки зрения обороны эта идея сыграла. С игры «Лестер» создал всего пару моментов, не сумев что-то придумать в атаке. Правда, в отличие от Эмери, Руй Витория не сумел придумать, как поставить игру на контратаках. «Спартак» по сути провёл одну акцентированную атаку, которая и завершилась взятием ворот. «Красно-белые» за матч нанесли всего 4 удара – это гол, два заблокированных выстрела и попытка Жиго после углового, когда мяч улетел намного выше ворот.

Так или иначе Витория явно хотел, чтобы «Спартак» в кои-то веки не пропустил охапку мячей. Ради этого португалец отодвинул глубоко линию обороны и попросил среднюю линию также в основном заниматься разрушением. И это сработало. За долгое время ни одна длинная передача не привела к какому-то опасному выходу на ворота. Компактность в игре в защите дала искомый результат.

Конечно, всё могло закончиться иначе с точки зрения счёта. Забей Варди пенальти – и мы бы обсуждали очередное «достойное поражение» российского клуба в Европе. Однако форвард «Лестера» не смог переиграть Селихова. Вратарь явно ухватился за свой шанс вернуться в основу. Селихов в матче против «Лестера» напомнил себя эпохи Массимо Карреры. Предельно уверенный в своих силах вратарь, который придаёт уверенности обороне и действует вообще без паники.

Кроме Селихова хочется отметить игру Мозеса, который провёл великолепный матч, несмотря на привезённый пенальти. Молодцами были молодые Игнатов и Литвинов. Вообще «Спартак» можно по прошедшему матчу отмечать персонально, но важнее, что как раз вновь себя показала команда, которая была единой.

«Спартак» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но в это верится с трудом. «Красно-белым» для этого надо обыграть «Наполи», а второй раз одолеть подопечных Спаллетти почти невозможно. Более реальная задача – это третье место в группе и попадание в Лигу конференций. Для этого надо обыграть «Легию» в Варшаве. В это предложение просится слово «просто», но вот как раз просто в Польше точно не будет.

Однако нынешнему «Спартаку» очень нужна инъекция уверенности. В предыдущие годы, если «красно-белые» начинали валиться, то делали это уже без остатка. Сейчас же «Спартак» барахтается и не сдаётся. После позора в Санкт-Петербурге, упущенной победы над «Ростовом» «красно-белые» вновь предстали командой управляемой, единой и понимающей, как добиться результата. «Спартаку» очень нужно попасть в Лигу конференций, очень нужна эта маленькая победоносная война. А раз «красно-белые» могут быть разными, то почему бы этому и не случиться.

Андрей Центров