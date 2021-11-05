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Лига Европы

Мозес: «Тяжёлая ничья в очень непростом месте»

05 Ноября 2021 • 09:28 Комментировать
Лестер
1:1
Спартак Москва
окончен

Полузащитник Виктор Мозес, играющий за московский «Спартак», поделился мнением о результате поединка с «Лестером», состоявшегося в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Матч прошел на стадионе «Кинг Пауэр» и завершился вничью со счетом 1:1.

«Тяжелая ничья в очень непростом месте. Всегда приятно забивать голы», - гласит сообщение нигерийского хавбека в твиттер-аккаунте.

По итогам четырех туров подопечные Руя Витории набрали четыре балла и замыкают таблицу квартета С. В следующем поединке Лиги Европы москвичи на своем домашнем стадионе примут «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес
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