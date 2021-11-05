Мозес: «Тяжёлая ничья в очень непростом месте»

Полузащитник Виктор Мозес, играющий за московский «Спартак», поделился мнением о результате поединка с «Лестером», состоявшегося в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Матч прошел на стадионе «Кинг Пауэр» и завершился вничью со счетом 1:1.

«Тяжелая ничья в очень непростом месте. Всегда приятно забивать голы», - гласит сообщение нигерийского хавбека в твиттер-аккаунте.

По итогам четырех туров подопечные Руя Витории набрали четыре балла и замыкают таблицу квартета С. В следующем поединке Лиги Европы москвичи на своем домашнем стадионе примут «Наполи».