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Лига Европы

Черевченко поделился ожиданиями от матча «Лестера» и «Спартака»

03 Ноября 2021 • 21:59 Комментировать
Лестер
...
Спартак Москва
1.35 5.60 9.50
04.11 23:00

Экс-наставник «Химок» Игорь Черевченко дал прогноз на завтрашний поединок Лиги Европы. В Англии «Лестер» встретится со «Спартаком».

Букмекеры считают хозяев безоговорочным фаворитом. Но, по мнению Черевченко, «Спартак» может зацепиться за очки в Англии. Специалист отметил, что черная полоса рано или поздно заканчивается.

«В футболе так бывает. Трудно будет, это выездная встреча. Однако обе команды хотят реабилитироваться», - цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».

Стартовый свисток в Англии прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Напомним, ранее «Спартак» в РПЛ проиграл «Зениту» со счетом 1:7, а затем сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Игорь Черевченко
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04.11  23:00 Лестер ... Спартак Москва 1.27 6.8 9.6
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