Черевченко поделился ожиданиями от матча «Лестера» и «Спартака»

Экс-наставник «Химок» Игорь Черевченко дал прогноз на завтрашний поединок Лиги Европы. В Англии «Лестер» встретится со «Спартаком».

Букмекеры считают хозяев безоговорочным фаворитом. Но, по мнению Черевченко, «Спартак» может зацепиться за очки в Англии. Специалист отметил, что черная полоса рано или поздно заканчивается.

«В футболе так бывает. Трудно будет, это выездная встреча. Однако обе команды хотят реабилитироваться», - цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».

Стартовый свисток в Англии прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Напомним, ранее «Спартак» в РПЛ проиграл «Зениту» со счетом 1:7, а затем сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).