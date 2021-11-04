Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Лестером» и «красно-белыми».

«Спартак» - самая непредсказуемая команда сейчас в плане прогнозов. Действительно, за последний месяц что с ними только не произошло. И крупное поражение, и победа над «Наполи», и упущенная ничья. Даже в первом матче с «Лестером» они умудрились вести 2:0, а потом пропустить четыре. Самая непредсказуемая команда. Когда смотришь на «Зенит», то понимаешь, когда команда выше классом, как «Ювентус», то шансов нет, если игра в нашем чемпионате, то сразу понятно, что «Зенит» победит. А у «Спартака» всё непонятно. Могут у любого выиграть и любому проиграть. Не просто так же они «Наполи» обыграли.

«Спартак» в матче с «Лестером» может пошуметь как в хорошем, так и в плохом смысле. Многое будет зависеть от состава. В последнее время многовато индивидуальных ошибок. Завтра Руй Витория выставит сильнейших, он обязан это сделать. Беречься уже не надо. Могут преподнести сюрпризик», - сказал Мостовой