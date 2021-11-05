«Спартак» опять удивил в Европе: кто из игроков Витории добыл «красно-белым» ничью в Англии

Оценки футболистам Руя Витории

«Спартак» приехал в гости к команде АПЛ и грамотно сыграл в обороне. Не поверите, но бывает и такое. Команда, которая получает семь от «Зенита» (и это ещё повезло), умудряется привезти ничью с выезда в Англию. Вообще, в этой ЛЕ «красно-белые» удивительно бойко играют на выезде. «Наполи» победили, с «Лестером» ничья. Теперь нужно взять реванш у «Легии» и можно думать о евровесне.

Статистика матча: владение мячом - 77:23, удары по воротам - 13:4, в створ - 3:1, угловые - 9:2. При таких цифрах ничья – отличный результат, кто же позволил её добыть? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 7,5. Спас ничью «Спартаку», сразу мощно подняв себе оценку. Всего за матч Селихов сделал два сейва. Первый после слабого удара Ихеаначо, а вот второй стоит 10 спасений. Александр взял пенальти от Джейми Варди, выиграв игру нервов.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,0. Частенько «Лестер» атаковал именно правым полуфлангам, где Джикии нужно было страховать Айртона. Распылялся на эпизоды Георгий, поэтому частенько не успевал к оппоненту, оказываясь в полупозиции.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 6,5. Француз отработал по своему стандарту. Монолитно стоял в центре обороны и сегодня Дака с Ихеаначо ничего с этим поделать не смогли. Жиго часто играл навынос (5 раз), выиграл 3 единоборства из 4, отдал всего 12 точных передач. Видно, что о развитии атак думать было некогда.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 7,0. Ярче всех (и это не из-за прически) в оборонительном трио сыграл Кофрие. Очень цепко играл в отборе, атакуя соперника в нужный момент, 4 раза выиграл борьбу за мяч, дважды сыграл на перехвате. Резвый Патсон Дака так и не смог пройти Кофрие.

АЙРТОН – 4,0. А был ли на поле Айртон? Сложно сказать. Трижды его прошёл на дриблинге Кастань, а сам бразилец вообще не появлялся в атаке. О качественной игре в обороне речь давно не идёт – сегодня Айртон проиграл 6 единоборств из 8.

РОМАН ЗОБНИН – 5,0. Центр поля отдали заранее, поэтому главной задачей было создать плотность у своей штрафной площади. С этим Роман Зобнин справился, но вот упустил своего оппонента на угловом ударе. Не добежал за Амарти, а тот сравнял счёт.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,5. Немного разочаровывает в последних играх Литвинов, резво ворвавшийся в основу. Не хватало движения против «Лестера», а уж корпусом его двигали легко. Есть в активе Руслана три отбора, однако на дриблинге его проходили чаще – четыре раза.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,5. Витя хочет обратно в АПЛ? Даже на уровне «Лестера» Мозес преподал урок футбола. Отлично играл в отборе, 5 раз лишив «лис» мяча, выиграл 11 единоборств, заработал три штрафных удара, вчистую перебегал на фланге Бертрана и забил важнейший гол. Спорный пенальти не смог занизить оценку Мозесу.

КУИНСИ ПРОМЕС – 4,0. Руй Витория наконец-то понял, что Ларссон не собирается выкладываться на поле, и не выпустил Джордана. И вот незадача, по лекалам шведа сыграл Промес. У Куинси и так не получались последние матчи, но он хоть был заметен, а в матче против «Лестера» просто пропал. 17 потерь при 10 точных передачах.

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МИХАИЛ ИГНАТОВ – 7,0. Хрупкому Игнатову сложно пришлось против «Лестера» - от мяча его двигали очень легко. Так что в оборонительной работе Михаил не сильно помог. Но очень старался. Перемещался так много, что пришлось менять из-за судорог, а главное успел сделать до замены – вырезал идеальный навес на Мозеса.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,0. В два форварда сегодня вышел «Спартак» и оба игру провалили. Соболев проиграл половину единоборств, мяч никак не мог зацепить, но главное – упустил Переса на угловом, а испанец сделал скидку на гол Амарти.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – б/о.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – б/о.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ – б/о.