Руй Витория: «Спартак» постарается продемонстрировать свою игру

Наставник «Спартака» Руй Витория надеется на успешную игру своей команды в предстоящем поединке Лиги Европы. Москвичи на выезде сразятся с «Лестером». Поединок состоится в Англии.

Витория сожалеет, что его подопечные упустили победу в последнем матче РПЛ с «Ростовом». Встреча закончилась вничью 1:1. Он надеется, что команда как следует сосредоточиться на предстоящем матче в еврокубках.

«Постараемся продемонстрировать свою игру. Это будет очень важный матч», - цитирует Виторию ТАСС.

20 октября команды уже встречались друг с другом в Москве. Тогда «Спартак» уступил «Лестеру» в родных стенах (3:4).