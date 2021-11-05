Витория: «Именно коллективно мы играли отлично и защищались отлично»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с «Лестером» (1:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Конечно же, это отличный результат. Это была отличная игра, мы сражались против достойного прекрасного соперника. Конечно же, нам нужно было много что сделать, мы отлично играли в защите. Мы знали, что будет не очень много моментов, но старались развивать те моменты, которые у нас были. Очевидно, надо принимать во внимание то, что соперник очень серьезный и играл очень серьезно.

- Кого-то можете сегодня предметно отметить среди своих футболистов? Кем вы довольны особенно?

- Это не в моем стиле кого-то выделять. Но я могу сказать, что именно коллективно мы играли отлично и защищались отлично.

- Про вратаря особый вопрос. Селихов - сейчас номер один?

- Конечно же, в первую очередь хотел бы сказать о коллективе, то, что мы показали хорошую коллективную защиту и, в принципе, защищались очень хорошо.

- Как оцените шансы коллектива, который, по вашим словам, сыграл неплохо, пройти дальше в Лиге Европы? Нужно выигрывать два матча.

- Сейчас в данный момент мы находимся в группе. Хочу сказать, что в последних четырех матчах, что там были, были небольшие нюансы и недочеты там, но мы будем развивать нашу игру и будем двигаться дальше.