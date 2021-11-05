Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 246 Комментарии
Лига Европы

Смородская: Не увидела прогресса в игре «Спартака»

05 Ноября 2021 • 14:07 Комментировать
Лестер
1:1
Спартак Москва
окончен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила выступлениt московского «Спартака» во вчерашнем матче против «Лестера» в рамках Лиги Европы. Напомним, что «красно-белые» довольно неожиданно сумели отстоять ничью с английским клубом на выезде.

Однако, Смородская не осталась в восторге от того, как подопечные Руя Витории провели поединок. В интервью «Спорт-Экспрессу» чиновница заявила, что не заметила значительных улучшений в действиях команды.

«В целом никакого особенного прогресса в игре я не увидела», - прокомментировала Смородская. Стоит добавить, что несмотря на набранные очки, «Спартак» не сумел улучшить свое положение в турнирной таблице группы, оставшись на последнем месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Смородская
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Ноября
14:26 · Лига Европы
​Фанат «Вест Хэма» лишился пальца во время матча команды
14:07 · Лига Европы
Смородская: Не увидела прогресса в игре «Спартака»
13:12 · Лига Европы
Наумов: «Ничья с «Галатасараем» ставит крест на весенней стадии Лиги Европы для «Локомотива» эксклюзив
12:36 · Лига Европы
Рианчо: «Матч с «Лестером» показал, что «Спартак» жив» 1
12:16 · Лига Европы
Мостовой - о ничьей «Спартака» в Лиге Европы: «Лестер» не та команда, которая внушает страх» 1 эксклюзив
11:50 · Лига Европы
«Неприятный вечер»: Ихеначо прокомментировал ничью со «Спартаком»
11:42 · Лига Европы
Нигматуллин назвал героя матча «Лестер» - «Спартак»
10:39 · Лига Европы
Мостовой: «Правильно, что Рассказов не играл с «Лестером» - он бы всё испортил» 1
10:18 · Лига Европы
Калиниченко: «Практически уверен, что «Спартак» выйдет в евровесну» 2
09:36 · Лига Европы
Шмейхель: «Лестер» доминировал над «Спартаком», мы должны были побеждать»
09:28 · Лига Европы
Мозес: «Тяжёлая ничья в очень непростом месте»
09:22 · Лига Европы
Губерниев: «Витория узнал, что у него есть вратарь»
08:40 · Лига Европы
Селихов рассказал, что помогло ему парировать пенальти от Варди 1
08:34 · Лига Европы
Роджерс прокомментировал ничью со «Спартаком»
08:28 · Лига Европы
Каррера отреагировал на результат матча «Лестер» - «Спартак»
Все новости
Рекомендуем