Смородская: Не увидела прогресса в игре «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила выступлениt московского «Спартака» во вчерашнем матче против «Лестера» в рамках Лиги Европы. Напомним, что «красно-белые» довольно неожиданно сумели отстоять ничью с английским клубом на выезде.

Однако, Смородская не осталась в восторге от того, как подопечные Руя Витории провели поединок. В интервью «Спорт-Экспрессу» чиновница заявила, что не заметила значительных улучшений в действиях команды.

«В целом никакого особенного прогресса в игре я не увидела», - прокомментировала Смородская. Стоит добавить, что несмотря на набранные очки, «Спартак» не сумел улучшить свое положение в турнирной таблице группы, оставшись на последнем месте.