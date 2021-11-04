Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы с «Лестером».

- Сможет «Спартак» набрать сегодня очки?

- Сомневаюсь. Хотя мне очень бы этого хотелось. Не знаю, какое сейчас психологическое состояние у ребят, которые на последних секундах упустили победу над «Ростовом», но, по-моему, они подавлены. Но «Спартак» есть «Спартак». Он может и удивить. Несмотря на то, что команда сейчас находится в разобранном состоянии, но хоть один тайм она может провести так, что все будут смотреть и восхищаться. Но я не ожидаю того, что «красно-белые» сегодня победят или даже сыграют вничью.

- Вы сказали о тяжелой психологической ситуации в «Спартаке». Не опасаетесь, что снова будет разгром, как с «Зенитом»?

- Возможно все. Если уж «Зенит» провалился с его хваленой командой и футболистами, то «Спартак» никого еще не покупал достойного, кто мог бы зацементировать команду. Состав как был, так и остался. И что будет, я предположить не могу. Но мне будет очень обидно, если москвичи все же проиграют.

- Как думаете, кто будет защищать ворота: Максименко или Селихов?

- Селихов должен стоять в обязательном порядке, потому что он жаждет играть в основном составе. Он более современный вратарь по сравнению с Максименко. Селихов умеет играть на выходах, на верховых мячах. Он не стоит на линии ворот, не привязан к ней. Более спокойно играет в воротах. Селихов не напряженный, а расслабленный голкипер. Когда я рассматривал спартаковских вратарей между собой, то всегда считал, что Селихов - это кандидат в сборную. И когда он сломался и выбыл на долгое время, мне было очень обидно. Это была большая потеря.

- Вы отметили, что Селихов хорошо играет на выходах, но мы помним его ошибку в матче с «Ростовом» на последних секундах, когда он пропустил мяч именно при игре на выходе.

- Нет-нет. Это была техническая помарка, а не ошибка. Когда голкипер долго не играет, а потом выходит, напряжение зашкаливает. И все же он взял себя в руки. Если бы не ошибка центральных защитников и правого, то он бы не пропустил этот дурацкий мяч. Когда Селихов вышел веред, то был уверен, что наши защитники спокойно разберутся с соперником. Но после матча он взял вину на себя.

- После дисквалификации сможет сыграть Кофрие. Насколько это сейчас важный футболист для команды, потому что мы видели, как «Спартаку» было тяжело без него.

- Он не проваливается назад, выдерживает линию защиты, но было бы смешно сказать, что Максимилиан играет как Жиго, например. С другой стороны Рассказов здорово проваливается, забывает свою позицию, теряет своего игрока, застревает, и через него забивают мячи. Кофрие играет более строго. Он жесткий, более грубый. И здесь все на усмотрение Витории. У тренера это последняя возможность задержаться в команде.

- Думаете, если результат будет провальным, его могут вскоре убрать?

- Могут. Или он сам уйдет. Но это вряд ли. Где он будет получать столько денег, как здесь?

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- Из хороших новостей - с командой полетел в Англию Наиль Умяров. Ждете его появление на поле?

- Это, конечно, здорово, но нам нужен лидер в команде. Техничный разыгрывающий футболист. В «Спартаке» такого игрока нет. Бакаев неплохо выглядит на сегодня, но это не разыгрывающий футболист. Это рабочая лошадка, которая выполняет огромный объем работы и старается за счет индивидуальных качеств, злости, работоспособности атаковать ворота соперника. Но это не лидер команды, а нам нужен лидер.

- А Зобнин таким не является?

- Я ожидал от него большего.

- Появилась информация, что арабские шейхи могут купить акции «Спартака». Как вы относитесь к такой новости?

- Будет хорошо, если шейхи купят эти акции. Имея большие деньги, у них соответствующие амбиции. Они не просто покупают команду, а делают из нее могучий клуб. Они берут сильного тренера, который создает вокруг себя боевой штаб, покупает дорогих именитых футболистов. И потом шейхи никогда не будут вмешиваться в работу тренера. Это мне импонирует.

Елена Григорьевская