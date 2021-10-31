Наигрался или доигрался: Что делать «Спартаку» с Джорданом Ларссоном

Джордан Ларссон проваливает текущий сезон. Вдобавок к этому швед якобы не хочет продлевать контракт. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что делать «Спартаку».

В сезоне 2020/21 Джордан Ларссон был лидером «Спартака». В 29 матчах Премьер-лиги он забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. В нынешнем сезоне в РПЛ у него 0 результативных баллов в 11 поединках. Добавим к этому 2 матча в отборе в Лиге чемпионов с таким же результатом и 2 встречи в Лиге Европы, где 1 гол скандинав на свой счёт всё же забил. В общем – это просто ужас.

Отчасти спад в игре Ларссона можно было предсказать ещё в июле. В конце второго летнего месяца у нападающего родился ребенок, а это всегда приводит к потере формы. Как правило, почти каждый футболист, став отцом, на полгода-год сбавляет. Правда, винить только лишь Джейсона (так назвали сына) не совсем правильно.

В плохой форме Ларссона виноват и Руй Витория. Португалец изначально пытался перестроить «Спартак» на новую схему с четырьмя защитниками, но в этой расстановке шведу просто не было места. Ларссон плохо играет на фланге, а на острие португальский наставник предпочитал Соболева и Понсе. В итоге Руй Витория сам лишил «Спартак» лучшего игрока предыдущего сезона.

Интересно, что даже после возвращения схемы с тремя центральными защитниками Руй Витория не может найти место шведу. Ларссон продолжает выглядеть как инородное тело, и это точно тренерская проблема. При Тедеско швед регулярно получал мяч на скорости в свободные зоны, сейчас этого не происходит. Ларссона можно критиковать, можно ругать, но очевидно, что игра «Спартака» просто не выстроена так, чтобы форвард мог использовать свои сильные стороны.

Контракт Ларссона завершается через полтора года. Появилась информация, что форвард не хочет его продлевать, и это абсолютно понятно. Честно говоря, больше вопросов возникло бы, захоти Ларссон продлить контракт со «Спартаком». Команда находится в ужасной ситуации, но тренер не делает ровным счётом ничего, чтобы нападающий прогрессировал.

«Спартак» же находится в дурацком положении. Очевидно, что Ларссон – едва ли не самый перспективный игрок в текущем составе. В отличие от Понсе он креативнее, в отличие от Промеса моложе. Будь «Спартак» в нормальном состоянии, играй нормально в Европе, и Ларссона можно было бы продать за пару десятков миллионов евро. Однако сейчас он и близко столько не стоит, а контракт завершается. Оставаться в «Спартаке» Ларссону тоже смысла нет. Ему вообще-то уже 24 года, если он хочет попробовать свои силы в более сильном чемпионате, то пора ехать.

Пожалуй, у «Спартака» сейчас есть только один выход. Необходимо всё же дать Ларссону возможность показывать свою игру, чтобы полгода он вновь демонстрировал свой уровень, а уже летом продать. Этой зимой продать Джордана за какие-то вменяемые деньги просто нереально, учитывая его нынешнюю форму. Однако держать Ларссона тоже смысла нет. Он в Москве не останется, а завершающийся контракт только будет уменьшать его стоимость с каждым трансферным окном.

Андрей Центров