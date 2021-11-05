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Лига Европы

Кафельников оценил игру «Спартака» в матче с «Лестером»

05 Ноября 2021 • 20:21 Комментировать
Лестер
1:1
Спартак Москва
окончен

Болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на исход матча Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком». Поединок завершился вничью 1:1.

Кафельников считает, что москвичи хорошо сыграли в Англии. По его словам, в еврокубках футболисты «Спартака» действуют с абсолютно другой самоотдачей. Особенно это касается иностранных футболистов.

Также Кафельников поддержал Руя Виторию, который решил довериться голкиперу Александру Селихову.

«Отлично, что не проиграли. Но шансов на плей-офф почти нет», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

В ближайшем матче РПЛ «красно-белые» в дерби 7 ноября сразятся с «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Кафельников
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