Витория определился со стартовым составом «Спартака» на матч с «Лестером»

Руи Витория определился со стартовым составом «Спартака» на противостояние с «Лестером» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которое пройдет на домашнем стадионе английского клуба.

Португальский специалист выбрал схему с тремя центральными защитниками, доверив место в паре с Георгием Джикией и Самуэлем Жиго бельгийцу Максимилиано Кофрие. Напомним, что в Москве в центре обороны действовал Николай Рассказов, который пропускает данную встречу из-за травмы.

В нападении же Витория решил довериться Куинси Промесу и Александру Соболеву, а в воротах снова сыграет Александр Селихов. Полный стартовый состав «красно-белых» выглядит следующим образом:

«Спартак»: Селихов, Мозес, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Литвинов, Игнатов, Промес, Соболев.

Текстовая онлайн-трансляция поединка будет вестись на сайте Liveresult.ru. Сам матч начнется в 23:00 по московскому времени.