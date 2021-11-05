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Лига Европы

Болельщики «Спартака» подготовили баннер с надписью «Fedun Out» на матч с «Лестером»

05 Ноября 2021 • 00:20 Комментировать (1)
Лестер
1:1
Спартак Москва
окончен

На данный момент проходит матч между «Лестером» и московским «Спартаком» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Примечательно, что довольно большое количество российских болельщиков пришли на стадион поддержать команду.

Правда, настрой фанатского объединения «красно-белых» нельзя назвать позитивным. Как свидетельствует Sports.ru, гостевой сектор подготовил сразу два баннера.

Один из них, видимо, был адресован футболистам – на нем было на английском языке написано «Выиграй или умри». Второй же был посвящен владельцу клуба Леониду Федуну. Болельщики написали красно-черными буквами фразу «Fedun out», что переводится как «Федун – уходи».

Добавим, что от чиновника уже давно требуют продать «Спартак», обвиняя того в плохом ведении дел.

К слову, за текстовой онлайн-трансляцией игры можно проследить на сайте Liveresult.ru. По состоянию на 60-ю минуту счет сравнялся, 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
779
05 Ноября 2021 в 01:28
Ну да. Федун аут, дай нам порулить. И весной ФНЛ, состав из ноунеймов и тренер Губерниев.
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окончен Антверпен 0:3 Фенербахче
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