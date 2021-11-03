​Роджерс хочет, чтобы Дака забил «Спартаку» ещё 4 гола

В четверг вечером «Лестер» примет «Спартак» в рамках четвёртого тура Лиги Европы. Две недели назад команды встречались в Москве, и тогда «лисы» победили со счётом 4:3. Все четыре гола в составе английской команды забил Патсон Дака.

«Когда футболист выдаёт такое выступление, это заставляет соперника по-другому относиться к нему в следующем матче. Патсон забивал голы благодаря отличным действиям команды, полузащитники делали отличные передачи.

Если Дака начнёт матч в четверг с первых минут, мы бы хотели, чтобы он забил ещё четыре гола. Но если он не забьёт и при этом внесёт свой вклад в игру команды, я все равно буду счастлив», - сказал Роджерс на пресс-конференции.