«Валидол - спонсор вечера»: «Спартак» пошутил о матче с «Лестером»

Пресс-служба московского «Спартака» пошутила насчет вчерашнего матча группового раунда Лиги Европы против «Лестера». «Красно-белые» смогли увезти из Англии ничейный результат (1:1). Стоит отметить, что за 15 минут до окончания встречи голкипер гостей Александр Селихов парировал пенальти в исполнении Джейми Варди.

«Спонсор сегодняшнего дня», - гласит публикация в твиттер-аккаунте москвичей, к которой добавлена фотография упаковки «Валидола».

По итогам четырех проведенных поединков подопечные Руя Витории имеют в своем активе четыре балла и располагаются на последнем месте в квартете.