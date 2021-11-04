Игрок «Спартака» Алекс Крал, который летом перебрался в английский «Вест Хэм» на правах аренды, обратился к игрокам московской команды перед их гостевым матчем Лиги Европы против «Лестера». Видео с обращением Крала опубликовала пресс-служба «красно-белых».

«Хочу вам пожелать удачи в сегодняшнем матче. Я считаю, что вы хорошо подготовились. У «Спартака» всегда была сильная команда, и я верю, что вы сегодня победите», - сказал Крал.

Матч Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.