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Лига Европы

Рианчо: «Матч с «Лестером» показал, что «Спартак» жив»

05 Ноября 2021 • 12:36 Комментировать (1)
Лестер
1:1
Спартак Москва
окончен

Испанский специалист Рауль Рианчо, имеющий опыт работы в московском «Спартаке», высказался о матче своей бывшей команды против «Лестера» в групповом турнире Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В разговоре с корреспондентом Sport24 тренер назвал этот результат неплохим для «красно-белых». Также испанец отметил, что этого недостаточно для продолжения борьбы в еврокубках.

«Эта игра показала, что «Спартак» жив! Теперь нужно обыграть «Наполи» дома, чтобы остаться в игре», - сказал наставник.

«Красно-белые» занимают последнее место в группе С. Домашний поединок против «Наполи» состоится на «Открытие Арене» 24 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Kar Karych
05 Ноября 2021 в 13:13
Одно из двух, — или пациент жив, или он умер. Если он жив — он останется жив или он не останется жив. Если он мертв — его можно оживить или нельзя оживить.

А. Толстой. Приключения Буратино.
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