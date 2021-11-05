Рианчо: «Матч с «Лестером» показал, что «Спартак» жив»

Испанский специалист Рауль Рианчо, имеющий опыт работы в московском «Спартаке», высказался о матче своей бывшей команды против «Лестера» в групповом турнире Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В разговоре с корреспондентом Sport24 тренер назвал этот результат неплохим для «красно-белых». Также испанец отметил, что этого недостаточно для продолжения борьбы в еврокубках.

«Эта игра показала, что «Спартак» жив! Теперь нужно обыграть «Наполи» дома, чтобы остаться в игре», - сказал наставник.

«Красно-белые» занимают последнее место в группе С. Домашний поединок против «Наполи» состоится на «Открытие Арене» 24 ноября.